Дом для гостей открыли в Варзуге

В конце июня в Варзуге произошло торжественное открытие Дома для приезжих, другими словами - гостиницы. Здание новое и чистое, ещё дышит свежей древесиной, а не синтетическими материалами с подделкой под дерево.

В Доме для гостей могут разместиться одновременно 21 человек. Каждый номер – трёхместный, что удобно для семей, приезжающих с ребёнком. Номера уютные, в каждом номере туалетная комната с душевой кабинкой.

Есть в гостинице кухня, оборудованная современной техникой для готовки и подогрева пищи, напитков, есть холодильник. В фойе – общий телевизор, но всего скорее, телевизоры появятся и в комнатах тоже.

Дом для гостей работает круглосуточно, и если вы позвоните по номеру 6-24-92, то один из трёх администраторов на ресепшн даст вам исчерпывающую информацию о том, что вас интересует.

«С удовольствием примем всех!», - говорит администратор Татьяна Адамовна Заборщикова, а также и сам председатель колхоза, ведь Дом для гостей принадлежит колхозу.

Машину своюгости смогут оставить на специальной стоянке, оборудованной аппаратом видеонаблюдения. Гостиница очень симпатичная и уже востребована. Едва успели её открыть, а уже вселились первые клиенты.