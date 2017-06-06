«Дом дружбы» празднует День России

12 июня «Дом дружбы» Мурманской области традиционно отмечает праздник День России. «12 июня – это один из главных праздников для страны и для нас, жителей Мурманской области. Мы являемся одним народом с одной судьбой и одними общероссийскими ценностями. Для нас это единство - залог мира и гарантия благополучного будущего», - считает координатор проекта «Дом дружбы» Ольга Люткевич.

В этом году представители национально-культурных общественных объединений примут участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня России в городе Кировске.

Коллектив «Дома дружбы» представит творческую программу «Под крылом России», которая познакомит с песнями и танцами разных народов.

Мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и ГОБУ МП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе».