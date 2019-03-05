Дом дружбы приглашает на весенний молдавский праздник «Мэрцишор»

Март – месяц пробуждения природы, наступления тепла, журчания ручьев и пения птиц. У разных народов весна знаменуется большим количеством интересных праздников. Начинается календарь весенних праздников с весёлой Масленицы, которая отмечается в 2019 году с 4 по 10 марта. А 21 марта мусульманские народы празднуют весенний праздник Навруз, совпадающий с Днём весеннего равноденствия.

8 марта Молдавский культурный центр «Флуераш» - участник проекта Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области «Дом дружбы» приглашает на любимый молдавский весенний праздник Мэрцишор (в пеерводе с румынского означает «март»).

Мэрцишор празднуется 1 марта и имеет свои удивительные традиции. В этот день люди дарят друг другу маленькие красно-белые талисманы-бутоньерки (мэрцишоры), приговаривая: «Живите и цветите, как яблони в сердце весны».

Узнать об истоках праздника, традициях, смастерить мэрцишор своими руками смогут все желающие в Доме дружбы в 16.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, 3-й этаж.