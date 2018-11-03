Дом дружбы» проведёт в Североморске интерактивный танцевальный марафон
4 ноября представители национально-культурных общественных объединений «Дома дружбы» выступят в ЗАТО г. Североморск на городском празднике, посвященном Дню народного единств.
В программе мероприятия будет организованы фотозона «народы России», торговая ярмарка, выставка-продажа работ декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, театрализованный концерт «Славься, Россия!».
Национально-культурные общественные объединения проекта «Дом дружбы» Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области подготовили интерактивный танцевальный марафон «танцы народов мира».
Праздник во флотской столице - Североморске пройдёт с 13.00 до 17.00 по адресу ул. Душенова 10а, МБУК Центр досуга молодежи.
Мероприятие организовано при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и ГОБУ МП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе».