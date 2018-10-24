Дом офицеров в Кандалакше взорвали

Инженерные подразделения арктической мотострелковой бригады под контролем специалистов морской инженерной службы Северного флота приступили к первому этапу сноса ветхого здания бывшего гарнизонного Дома офицеров в Кандалакше.

Здание разделено на три части, которые будут снесены методом подрыва поочерёдно за три дня. Такой порядок сноса обусловлен нахождением строения в границах населённого пункта. С учётом этого факта была рассчитана мощность заложенных зарядов.

Место сноса здания оцеплено военнослужащими арктической бригады и взято под круглосуточное наблюдение и охрану во избежание проникновения на территорию посторонних лиц.

Как сообщает пресс-служба СФ, снос проводится в интересах жителей Кандалакши по обращению местной администрации и правоохранительных органов. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии, не используется в течение длительного времени и восстановлению не подлежит. Заброшенное строение представляет опасность в первую очередь для детей местных жителей, при нахождении в котором можно получить травму.