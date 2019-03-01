«Дом, в котором мы живём» - в Мурманске стартовал городской конкурс

Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска объявляет о начале проведения общегородского конкурса «Дом, в котором мы живём».

Конкурс проводится по следующим номинациям:

на лучшее содержание и благоустройство придомовых территорий «Чистый двор – чистый город» (заявки принимаются – с 1 по 25 марта 2019 года);

на лучшее санитарно-техническое содержание многоквартирного дома и придомовой территории «Мой дом – моя забота» (заявки принимаются – с 1 по 25 июля 2019 года);

на лучшее санитарно-техническое содержание многоквартирного дома и придомовой территории «Дом эффективного управления/обслуживания» (заявки принимаются – с 1 по 25 июля 2019 года).

Заявки принимаются по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, 20, каб. № 201, с понедельника по четверг - с 9.00 до 17.30, пятница - с 9.00 до 16.00.