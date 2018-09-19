Дома по «сцепке» стали головной болью депутатов

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству под председательством Максима Белова. Депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе принять во втором чтении проект закона, вносящий изменения в закон «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» и статью 5 закона «О жилищном фонде Мурманской области».

Он дополняет перечень документов для постановки на учет решением суда об установлении факта постоянного проживания гражданина, а также исключает нормы, возлагавшие на заявителя обязанность по самостоятельному предоставлению документов, не предусмотренных федеральным законом.

На заседании комитета прозвучало, что получен ответ Минстроя России на обращение регионального парламента о разъяснении порядка расчёта платы за коммунальную услугу по отоплению исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учёта тепловой энергии, учитывающего объём тепловой энергии, потребленной в двух и более многоквартирных домах.

– Речь идёт о так называемых домах по «сцепке», которые имеют единые инженерные сети, фундамент, и которые были оборудованы общим прибором учёта тепла, - пояснил Максим Белов. – С 2017 года начались проблемы - ресурсники не могут, опираясь на нормативные документы, принимать плату за услугу по отоплению по показаниям приборов учёта во всех этих домах. Людям приходят счета по нормативу. Ответ Минстроя в порядок расчёта ясности не внёс. Мы планируем провести рабочее совещание с участием профильного министерства региона, Жилищной инспекции и выработать свои предложения и методики.