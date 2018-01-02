Домашним питомцам ветеринары помогут и в праздничные дни

Комитет по ветеринарии Мурманской области информирует о режиме работы городских и районных ветеринарных станций в период новогодних и рождественских праздников.

Апатитская городская ветеринарная станция: 2, 5, 7 и 8 января – выходной; 3, 4, 6 января – с 9.00 до 16.00.

Кандалакшская районная ветеринарная станция: 3, 6, 7 и 8 января – выходной; 2, 4 января - с 11.00 до 16.00, 5 января – с 9.00 до 16.00.

Кировская городская ветеринарная станция: 2, 4, 6, 7 и 8 января – выходной; 3 января – с 10.00 до 16.00 и 5 января – с 10.00 до 16.00.

Ковдорская районная ветеринарная станция: 2, 5, 7 и 8 января – выходной; 3, 4, 6 января – с 11.00 до 15.00.

Кольская районная ветеринарная станция:

ветеринарный пункт г.Кола - 2, 3, 7 и 8 января – выходной; 4, 5, 6 января – с 9.00 до 16.12 (обед - с 13.00 до 14.00);

ветеринарный пункт п.Молочный - 2, 3, 4, 6, 7 и 8 января – выходной; 5 января – с 9.00 до 16.12 (обед - с 13.00 до 14.00);

ветеринарный пункт п.Мурмаши - 1-8 января – выходной.

Ловозерская районная ветеринарная станция: 2, 4, 5, 7 и января – выходной; 3 и 6 января – с 9.00 до 17.12 (обед - с 13.00 до 14.00).

Ветеринарный пункт п. Ревда: 2 4, 5, 7 и 8 января – выходной; 3, 6 января – с 11.00 до 14.36.

Мончегорская городская ветеринарная станция: 2, 5, 7 января – выходной; 3, 4, 6 и 8 января – с 10.00 до 16.00 (обед - с 13.00 до 14.00).

Оленегорская городская ветеринарная станция: 2, 4, 5, 7 января – выходной; 3, 6 и 8 января – с 9.00 до 17.12 (обед - с 13.00 до 14.00).

Печенгская районная ветеринарная станция п. Никель: 3, 4 января – с 9.00 до 17.00 (обед - с 13.00 до 14.00); 2, 5, 7 и 8 января – выходной; 6 января – с 10.00 до 16.00.

Ветеринарный участок г. Заполярный: 2, 4, 7 и 8 января – выходной; 3, 5, 6 января – с 10.00 до 16.00.

Полярнозоринская городская ветеринарная станция: 2, 4, 7, 8 января – выходной; 3, 5, 6 января – с 10.00 до 15.00.

Полярнинская городская ветеринарная станция г.Полярный: 2, 4, 5, 7 и 8 января – выходной; 3, 6 января – с 10.00 до 17.00 (обед - с 13.00 до 14.00).

Ветеринарный участок г.Снежногорск: 2, 4, 6, 7, 8 января – выходной; 3, 5 января – с 9.00 до 17.00 (обед - с 13.00 до 14.00).

Североморская городская ветеринарная станция: 2, 4, 5, 7 и 8 января – выходной; 3, 6 января – с 10.00 до 16.00.

Время работы подразделений Мурманской городской ветеринарной лечебницы в период новогодних и рождественских праздников:

ул. Книповича, 51а - 7 января – выходной; 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – с 9.00 до 17.00;

ул. Шабалина, 45 – 2-8 января – выходной;

ул. Осипенко, 8 – 2-8 января – выходной.