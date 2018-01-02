Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует о работе дорожных служб и транспортных предприятий в период праздниковВ рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» в новогодние каникулы пройдут праздничные мероприятия в муниципалитетах Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.01.18 10:35

Домашним питомцам ветеринары помогут и в праздничные дни

Комитет по ветеринарии Мурманской области информирует о режиме работы городских и районных ветеринарных станций в период новогодних и рождественских праздников.

Апатитская городская ветеринарная станция:  2, 5, 7 и 8 января – выходной; 3, 4, 6 января – с 9.00 до 16.00.

Кандалакшская районная ветеринарная станция:  3, 6, 7 и 8 января – выходной; 2, 4 января - с 11.00 до 16.00, 5 января – с 9.00 до 16.00.

Кировская городская ветеринарная станция:  2, 4, 6, 7 и  8 января – выходной; 3 января  – с 10.00 до 16.00 и 5 января – с 10.00 до 16.00.

Ковдорская районная ветеринарная станция:  2, 5, 7 и  8 января – выходной; 3, 4, 6 января – с 11.00 до 15.00.

Кольская районная ветеринарная станция:

ветеринарный пункт г.Кола -  2, 3, 7 и  8 января – выходной; 4, 5, 6 января – с 9.00 до 16.12 (обед - с 13.00 до 14.00);

ветеринарный пункт п.Молочный - 2, 3, 4, 6, 7 и  8 января – выходной; 5 января – с 9.00 до 16.12 (обед - с 13.00 до 14.00);

ветеринарный пункт п.Мурмаши - 1-8 января – выходной.

Ловозерская районная ветеринарная станция:  2, 4, 5, 7 и января – выходной; 3 и 6 января  – с 9.00 до 17.12  (обед - с 13.00 до 14.00).

Ветеринарный пункт п. Ревда:  2 4, 5, 7 и  8 января – выходной; 3, 6 января – с 11.00 до 14.36.

Мончегорская городская ветеринарная станция:  2, 5, 7 января – выходной; 3, 4, 6 и  8 января – с 10.00 до 16.00 (обед - с 13.00 до 14.00).

Оленегорская городская ветеринарная станция:  2, 4, 5, 7 января – выходной; 3, 6 и  8 января – с 9.00 до 17.12 (обед - с 13.00 до 14.00).

Печенгская районная ветеринарная станция п. Никель: 3, 4 января – с 9.00 до 17.00 (обед - с 13.00 до 14.00);  2, 5, 7 и  8 января – выходной; 6 января – с 10.00 до 16.00.

Ветеринарный участок г. Заполярный: 2, 4, 7 и  8 января – выходной; 3, 5, 6 января – с 10.00 до 16.00.

Полярнозоринская городская ветеринарная станция:  2, 4, 7, 8 января – выходной; 3, 5, 6 января – с 10.00 до 15.00.

Полярнинская городская ветеринарная станция г.Полярный:  2, 4, 5, 7 и  8 января – выходной; 3, 6 января – с 10.00 до 17.00 (обед - с 13.00 до 14.00).

Ветеринарный участок г.Снежногорск: 2, 4, 6, 7, 8 января – выходной; 3, 5 января – с 9.00 до 17.00 (обед - с 13.00 до 14.00).

Североморская городская ветеринарная станция:  2, 4, 5, 7 и  8 января – выходной; 3, 6 января – с 10.00 до 16.00.

Время работы подразделений Мурманской городской ветеринарной лечебницы в период новогодних и рождественских праздников:

ул. Книповича, 51а - 7 января – выходной; 2, 3, 4, 5, 6 и  8 января – с 9.00 до 17.00;

ул. Шабалина, 45 – 2-8 января – выходной;

ул. Осипенко, 8 – 2-8 января – выходной.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЦИК РФ проверит журналистов «на вшивость»?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 605 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

казум
28.12.17 22:52
Откуда пожилые люди могут знать все премудрости договора? Они напишут так, что ничего делать не будут в ЖКХ, будут хапать только деньги: с одного кармана переложат в другой и концы с концами не найде
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Юрий Банько
28.12.17 20:18
Уважаемый оппонент! Мною было написано, что в 1978 г. все полномочия по работам на шельфе были переданы в Мингазпром, в структуре которого создали крупный главк «Главморнефтегаз». Что касается мурманс
Комментарий к новости:Учится у соседа работать на шельфе
Алексей
28.12.17 14:53
Очень грустно, что журналисты, пишущие такие вот статьи (в данном случае Юрий Банько), не совсем владеют темой. Думаю, что люди, связанные с нефтегазразведкой в Мурманске, знают, что первой образовала
Комментарий к новости:Учится у соседа работать на шельфе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире11:15«Моя правда». Документальный цикл (12+)12:05Мультфильмы (0+)12:15«Нико 2». Полнометражный мультфильм (0+)
-PRO ДеньгиСреднедушевые денежные доходы жителей Мурманской области в реальном выражении стали ниже на 0,8%-PRO ВалютуКурс евро вырос на 8 копеек, доллара снизился почти на 3 копейки-PRO ЭнергетикуФедеральный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения объявил режим повышенной готовности на период выходных и праздничных дней-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 декабря-PRO Нефть и газУчится у соседа работать на шельфе-PRO ЗаконыПрезидент «застолбил» право на перевозку нефтепродуктов и газа в акватории Северного морского пути
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика