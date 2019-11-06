«Домино», «Овощи» и «Наследники» - дети портовиков приняли участие в традиционной «Зарнице»

В минувшие выходные в посёлке Мурмаши состоялась традиционная военно-патриотическая игра «Зарница» для детей сотрудников Мурманского морского торгового порта. Ежегодно организацией детского праздника занимается Родительский комитет АО «ММТП» на базе лазертаг-клуба «Сайберс» и спортивного клуба «Энергетик», а за безопасность детей отвечали сотрудники Дирекции по общим вопросам.

С недавних пор традиционная «Зарница» стала проходить в обновленном формате: в виде турнира по лазертагу. Весной текущего года Родительский комитет АО «ММТП» впервые провел подобный турнир, и юные портовики с радостью поддержали инициативу.

На полигоне лазертаг-клуба «Сайберс» развернулись настоящие боевые действия: каждая команда продумывала свою тактику и до последнего боролась за призовое место. Ребята разыгрались не на шутку, поэтому битвы получились очень зрелищными.

По итогам турнира победителями и призерами «Зарницы» стали: 1-е место – у команды «Домино» (Артемий Агафонов – капитан команды; Степан Марьинский; Федор Самсонов; Артем Романов; Егор Лесохин); 2-е место заняла команда «Овощи» (Александр Пряхин – капитан команды; Иван Кудро; Ярослав Зеленин; Юрий Петриленков; Володя Сагадеев) и 3-е место завоевала команда «Наследники» (Леонид Ищенко – капитан команды; Максим Иванкович; Анастасия Конева; Дарья Суханова; Мария Терещенко).

Пока молодые бойцы воевали за первенство в соревнованиях, родители не смогли устоять и организовали импровизированную битву между собой. Взрослые поделились на две команды: команда родительского комитета «РК» и команда «Факелы». В результате победу одержал Родительский комитет АО «ММТП», показав высокий уровень подготовки.

Традиционная «Зарница» прошла, как всегда, увлекательно и послужила хорошим завершением для очередных школьных каникул для детей портовиков.