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Мурманская область. Арктика19.07.17 14:23

Домушник из Ковдора, обокравший квартиру, уже числился в базе УМВД

В полицию Ковдора обратился 57-летний местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что неизвестный вскрыл дверь в принадлежащую ему квартиру на ул.Слюдяная и похитил имущество на общую сумму около 20 тысяч рублей. В числе украденного потерпевший перечислил аудио-, компьютерную и бытовую технику.

На месте происшествия сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник проник в чужое жилье путём взлома дверного замка. Ими были сняты отпечатки пальцев и другие следы, оставленные похитителем. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, после проверки специализированных баз данных, выяснилось, что дактилоскопические отпечатки принадлежат местному жителю 1977 года рождения, ранее уже судимому за кражу.

Подозреваемого вскоре задержали, он признался в содеянном. Мужчина официально нигде не работает. Похищенное имущество он частично продал.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

 

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