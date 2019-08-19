Доначисления к плате за тепло в Видяево отменены - общедомовые приборы учёта тепловой энергии выведены из эксплуатации из-за отсутствия их поверки

Доначисления к плате за тепло в Видяево отменены. Перерасчёт со снятием положительных корректировок по итогам 2018 года жители ЗАТО увидят в августовских квитанциях. Решение было принято по итогам проверки состояния в гарнизоне общедомовых приборов учёта, инициированной врио губернатора Андреем Чибисом на основании многочисленных обращений граждан на проблемы с доначислениями.

«Снятие доначислений гражданам ЗАТО Видяево будет проведено и отражено в платёжных документах в сентябре 2019 года. Ваше поручение выполнено», - доложил сегодня на оперативном совещании заместитель губернатора Евгений Никора.

В ходе проверки многоквартирных домов специалистами Государственной жилищной инспекции Мурманской области было установлено, что общедомовые приборы учёта тепловой энергии выведены из эксплуатации из-за отсутствия их поверки. По итогам совещаний с участием представителей муниципалитета, управляющей компании и ресурсоснабжающей организации стороны достигли договорённости о снятии плюсовых корректировок.

Андрей Чибис поручил своему заместителю держать ситуацию на постоянном контроле. Также глава региона акцентировал внимание руководства муниципалитетов на необходимости следить за состоянием приборов учёта и своевременностью их поверок.