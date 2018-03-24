Доплата к социальной пенсии не может быть ниже прошлогодней – дошло до депутатов

Вчера состоялось очередное заседание комитета Думы по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. В центре внимания депутатов – проект закона, вносящий изменения в закон «О государственной социальной помощи». Он разработан в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

– Изменения коснутся северян, которые получают социальную пенсию – это более пятнадцати тысяч человек. Сейчас этим людям производят социальную доплату к пенсии до величины прожиточного минимума. Чтобы не ухудшить положение наших пенсионеров, будет установлена норма, согласно которой эта доплата не может быть ниже прошлогодней, – подчеркнула Надежда Максимова.

Комитет рекомендовал областной Думе принять данный законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

Также парламентарии обсудили и поддержали проект закона, наделяющий органы исполнительной власти региона полномочиями по организации медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд Мурманской области и по утверждению его порядка.

Предметом обсуждения стал и законопроект, который вносит изменения в региональный закон, наделяющий органы местного самоуправления со статусом городского округа и муниципального района полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан. В частности, предлагается закрепить за органами опеки и попечительства полномочия по учёту граждан, признанных безвестно отсутствующими, а также возможность выступать законным представителем лица, в отношении которого ведётся производство о применении мер медицинского характера.

Комитет рекомендовал региональному парламенту принять законопроект в первом чтении и направить в муниципальные образования области для подготовки своих предложений.