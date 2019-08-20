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Мурманская область. Арктика20.08.19 17:34

Дополнительной мерой соцподдержки смогут воспользоваться почти пять тысяч северян

Собственникам жилья, достигших возраста 80 лет, будут полностью компенсировать расходы по оплате взносов на капитальных ремонт. Дополнительной мерой соцподдержки смогут воспользоваться почти пять тысяч человек. Врио губернатора Андрей Чибис поручил министру социального развития Мурманской области Сергею Мякишеву подготовить соответствующий проект постановления до 1 сентября. О проблеме, волнующей пожилых северян, в ходе личного приема граждан, который глава региона провел по поручению Президента России, сообщила руководитель Центра социальной поддержки населения по городу Мурманску Екатерина Виловатая.

В действующем законе Мурманской области «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан» есть некоторые ограничения. Например, право на стопроцентную компенсацию имеют одиноко проживающие неработающие собственники жилья старше 80 лет, а при расчёте размера ежемесячной доплаты учитывается площадь жилого помещения. Сейчас региональный стандарт нормативной площади составляет 40 квадратных метров, для двух собственников – 48, для трёх –51. Так, в ряде случаев компенсация расходов получается ниже размера обязательного взноса на капитальный ремонт. После вступления в силу поправок гражданам старше 80 лет будут возмещать всю сумму.

«Вопрос компенсации расходов за капремонт часто звучит на встречах с жителями. Это дополнительная мера социальной поддержки станет лишь первым шагом. Считаю, что справедливо было бы вообще не направлять квитанции льготной категории граждан. Зачем пожилым людям сначала платить, а потом ждать компенсацию. Этот вопрос мы также проработаем совместно с Минстроем России», – подчеркнул Андрей Чибис.

По вопросу корректировки платы за отопление по нежилому помещению, расположенному на переулке Русанова в доме № 3 в областном центре, к главе региона обратилась предприниматель Ольга Николаева. Сумма доначислений в платёжном документе в несколько раз превысила ежемесячный платеж. Глава региона поручил главному жилищному инспектору Мурманской области Алёне Кузнецовой оперативно провести проверку по факту завышенного потребления тепловой энергии в доме.

«Дополнительное энергопотребление – следствие ненадлежащей работы управляющей организации, а за такую работу надо привлекать к ответственности. Малый бизнес в нашем регионе и так несёт большие издержки. При завышенной корректировке платы за тепло у предпринимателей появляется законное право требовать возмещения убытков. Прошу не снимать этот вопрос с контроля до полного выяснения», – обращаясь к главному жилищному инспектору, сказал Андрей Чибис.

Положительно будет решён вопрос, с которым обратилась в приемную президента Нина Манько. Пенсионерка рассказала главе региона о сложной жизненной ситуации, в которой она оказалась после смерти супруга, и попросила предоставить ей жилье. Андрей Чибис отметил, что квартирный вопрос будет решён в ближайшее время. По поручению врио губернатора до 1 сентября из жилищного фонда в посёлке Высокий женщине выделят благоустроенную квартиру.

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