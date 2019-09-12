Дополнительные средства на компенсацию возросших расходов на мазут региону дадут, но Минфину России поручено проанализировать бюджет Мурманской области на предмет возможной экономии средств
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак поддержал обращение врио губернатора Андрея Чибиса о выделении Мурманской области дополнительных средств на компенсацию возросших расходов на мазут. Об этом глава региона Андрей Чибис сообщил по итогам состоявшегося в правительстве Российской Федерации совещания, посвящённого вопросам модернизации системы теплоснабжения Мурманской области и снижения мазутозависимости субъекта.
Ключевой темой обсуждения стало обращение главы региона Андрея Чибиса с просьбой о выделении бюджету региона дополнительных средств на компенсацию расходов по закупке топочного мазута.
«В результате налогового манёвра цена на топливо выросла, в связи с этим затраты бюджета региона на подготовку к отопительному периоду выросли более чем на пять миллиардов рублей в год. Мы уже получили из федерального бюджета субсидию в 3,1 миллиарда, однако для стабильного прохождения зимы нам необходимо ещё более двух миллиардов рублей», – отметил Андрей Чибис.
Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал главу субъекта Андрея Чибиса и поручил подготовить соответствующее распоряжение правительства страны. Одновременно с этим Минфину России поручено проанализировать бюджет региона на предмет возможной экономии средств, которые также могут быть направлены на закупку мазута. Дмитрий Козак особенно подчеркнул, что параллельно с получением поддержки Федерации регион должен поэтапно замещать дорогостоящее топливо более экономичными и экологичным видами топлива.