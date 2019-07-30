Дополнительные средства на подготовку к зиме, полученные из федерального бюджета, позволят сформировать нормативный запас топлива

Дополнительно полученные средства из федерального бюджета позволят теплоснабжающим организациям Мурманской области сформировать нормативный запас топлива. Об этом министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Владимир Гноевский доложил на выездном заседании правительства, которое врио губернатора Андрей Чибис проводит в эти минуты в Коле.

На сегодняшний день теплоснабжающим организациям региона на компенсацию недополученных доходов направлено более 7,5 млрд рублей – в том числе более 3 млрд рублей из федерального бюджета. Финансовая поддержка региону на возмещение убытков ресурсникам стала возможна благодаря настойчивой работе Андрея Чибиса с федеральными органами власти. Средства идут на приобретение топлива и на погашение задолженности за ранее потребленные ресурсы, что в свою очередь позволяет продолжить договорные отношения с поставщиками топлива.

Теплоснабжающими организациями региона уже сформировано более 95% нормативного запаса топочного мазута (более 95,6 тысячи тонн) и более 120% нормативного запаса угля (более 79,3 тысячи тонн). Крупнейшая теплоснабжающая организация – АО «Мурманэнергосбыт» – проведет все закупочные процедуры до 25 августа, что позволит полностью удовлетворить потребность в нормативном запасе топлива.

Как было отмечено в докладе, опасения вызывает лишь своевременное формирование нормативного запаса топлива МУП «Оленегорские тепловые сети», что объясняется высокой кредиторской задолженностью предприятия перед поставщиками угля. За счёт средств, полученных из федерального бюджета, предприятию уже предоставлено 59,2 млн рублей. Дополнительно из бюджета области администрации Оленегорска будет выделена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 30 млн рублей – средства направят на погашение задолженности предприятия.

Глава региона Андрей Чибис подчеркнул необходимость более тщательного прогнозирования подобных рисков.

«Видим риски – заблаговременно поднимаем вопрос, чтобы у нас была возможность маневра, чтобы мы заранее понимали объём потребности и обсуждали источники. Что касается управляющих компаний и их долгов – с ними будем вести себя достаточно жёстко. Коллеги из муниципалитетов, обратите на это внимание, чтобы потом руками не разводить. Давайте не будем доводить до того, чтобы нам приходилось в штабном режиме принимать самые острые меры, предусмотренные законом. Мы очень хотим, чтобы у нас управляющие компании работали качественно – мы эту работу начали и недобросовестное отношение будем выжигать каленым железом. Чтоб неповадно было», – подчеркнул Андрей Чибис.