Доработанный план развития СМП внесён в правительство

Госкорпорация «Росатом» завершила совместную с Минвостокразвития работу над планом развития Северного морского пути (СМП). Документ внесён в правительство РФ, сообщил замглавы министерства Александр Крутиков.

«Росатом вместе с нами завершил работу над проектом плана развития Северного морского пути до 2035 года. Он на прошлой неделе был доработан и внесён в правительство, - сказал Крутиков, отметив, что в доработанном плане были учтены все предложения Минвостокразвития. - Мы этот план поддерживаем».

Как пишет ТАСС, ранее, вице-премьер РФ Юрий Трутнев по итогам заседания госкомиссии по развитию Арктики 25 июля рекомендовал Росатому уделить больше внимания теме инфраструктуры для СМП, а не только вопросам строительства и эксплуатации ледоколов.

В декабре 2018 года Госдума приняла закон о наделении «Росатома» полномочиями по развитию СМП.