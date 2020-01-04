Мурманская область. Арктика04.01.20 10:45
Дорога к Териберке закрыта из-за погодных условий
Как сообщает «Мурманскавтодор», 4 января с 10.30 в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, плохая видимость) закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с км 32 до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка.
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Zdoroviak
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владимир
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Д.О. Вернер.
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