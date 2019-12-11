Дорога по улице Траловой в Мурманске оказалась ничейной и разбитой - ОНФ просит губернатора и прокуратуру вмешаться в ситуацию

Активисты регионального отделения Народного фронта добиваются приведения в нормативный вид участка дороги в районе улицы Траловой, который ведёт к многочисленным цехам ремонтных предприятий и общежитию Мурманского государственного технического университета. С просьбой вмешаться в ситуацию общественники обратились в прокуратуру региона.

О том, что объект давно нуждается в ремонте, неоднократно сообщали пользователи карты «убитых» дорог, и количество согласных с ними на интерактивном ресурсе ОНФ продолжает расти. Очередная жалоба поступила в региональное отделение ОНФ буквально на днях. Родители курсанток Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. Месяцева, также проживающих в общежитии на ул. Траловая, рассказали о том, что здание удалено от основных городских магистралей, путь к нему не освещен, усыпан глубокими ямами, которые сейчас сковал толстый слой льда. Путешествие по такой дороге опасно, особенно для молодых девушек.

«Общежитие в доме № 2 на улице Траловой позволяет вместить более 150 будущих специалистов, приезжающих не только из различных уголков Кольского Заполярья, но и из других регионов России и даже из стран ближнего зарубежья. Разумеется, дорога к общежитию востребована, в том числе, и в тёмное время суток, однако, освещение здесь полностью отсутствует, тротуаров давно нет. Даже водители признаются: главная задача – объехать ямы, а следить за дорогой в темноте, одновременно пытаясь разглядеть пешеходов, практически невозможно, - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Дмитрий Митин. – Ещё год назад в ответ на наше обращение в администрации Мурманска пояснили: проезд от дома № 43 до дома № 2 по улице Траловой не является автодорогой общего пользования местного значения и не находится в муниципальной собственности, в связи с чем выполнить ремонт покрытия за счёт средств городского бюджета не представляется возможным. Один из вариантов решения проблемы – принять этот участок в муниципальную собственность, чтобы в дальнейшем выполнить капитальный ремонт с устройством пешеходной связи, наружного освещения и водоотвода за счёт городского бюджета. Как пояснили в администрации, процесс этот непростой и требует содействия региональных властей. В связи с чем мы просим губернатора Мурманской области вмешаться в ситуацию и дать поручение курирующему тематику заместителю скоординировать действия всех сторон, задействованных в решении вопроса».

Активисты ОНФ также попросили прокуратуру Мурманской области провести проверку и принять меры, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения и его участников, в особенности, детей.