Дорога в школу станет лучше

В Мурманске набирает обороты летняя ремонтная кампания. Сегодня ход работ по реализации городского проекта «Дорога в школу» на улице Книповича проверил глава администрации областного центра Андрей Сысоев.

– Проект «Дорога в школу» реализуется более 5 лет и уже близится к своему завершению. За это время выполнен ремонт 98 проездов к 109 социально значимым учреждениям. В этом году планируется ремонт 4-х объектов, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Ремонт этого участка очень важен: проезд соединяет сразу два образовательных учреждения – гимназию № 8 и детский сад № 96. Всего здесь обновят 2500 квадратных метров асфальта. Кроме того, заменят бортовые камни, люки колодцев, восстановят газон.

– Рабочие уже приступили к снятию покрытия проезжей части. По контракту основные работы должны быть завершены к началу учебного года, – пояснил председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска Константин Мастюгин.

Важно, что на все отремонтированные участки распространяются гарантийные сроки. При обнаружении дефектов в период гарантийной эксплуатации объекта подрядчик выполняет их устранение за счет собственных средств.