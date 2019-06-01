Дороги, берегитесь! Определены подрядчики на проведение работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году

В Мурманской области завершились процедуры определения подрядных организаций по проведению ремонтных работ на автомобильных дорогах в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиками на осуществление дорожных работ в рамках реализации национального проекта на территории региона в 2019 году по результатам торгов определены ООО «Северстрой», ООО «МДСК», УК «МДУ» и ООО «Мурманавтодор».

Все подрядчики имеют необходимую современную технику и обладают значительным опытом выполнения дорожных работ. В 2019 году в рамках национального проекта в агломерации «Мурманская» подлежат ремонту 27 объектов общей протяженностью 19 км и 13 объектов из числа дорог регионального или межмуниципального значения Мурманской области общей протяженностью 41,5 км .

В ходе предстоящей ремонтной кампании, в том числе будут выполнены работы на наиболее загруженных улицах агломерации «Мурманская»: Шмидта, Полярные Зори и проспекте Героев-североморцев, а также мосту через Кольский залив.

В настоящее время подрядные организации ведут активную подготовку к началу работ, на ряде объектов работы уже начаты.