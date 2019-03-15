Дороги готовятся к паводку, вводятся временные ограничения движения транспортных средств

В соответствии с приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области от 22.02.2019 № 30 «О введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Мурманской области в период прохождения весеннего паводка 2019 года», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, в связи со снижением несущей способности их конструктивных элементов в период прохождения весеннего паводка, с 30 апреля по 29 мая вводится временное ограничение движения транспортных средств.

В указанный период к движению по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Мурманской области не допускаются транспортные средства (ТС) с грузом или без груза, с массой, приходящейся на любую ось ТС более 6 тонн.

При оформлении специального разрешения на движение тяжеловесных ТС будут учитываться параметры временных ограничений движения.

Временное ограничение движения транспортных средств, при условии, что ТС не является тяжеловесным, не распространяется (согласно постановлению Правительства Мурманской области от 15.12.2014 № 623-ПП, п.4.5): на международные перевозки грузов; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, уголь, дрова), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ; на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Подробную информацию можно получить в «Мурманскавтодоре» по адресу: г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 21, каб.106 (служба сохранности автомобильных дорог), тел. (8152) 214-550, тел./факс (8152) 214-197, а также на сайте «Мурманскавтодора» в разделе «Паводок 2019».