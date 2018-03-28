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Мурманская область. Арктика28.03.18 16:27

Дороги Мурманска освобождаются от снежных завалов

За порядком на улицах заполярной столицы следят специалисты муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». Дорожные службы оперативно ликвидируют последствия снегопадов. Круглосуточно на улицах работает около 180 единиц специализированной техники.

– Уборка улиц ведётся равномерно и ежедневно охватывает все районы Мурманска, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Основные препятствия в работе составляет транспорт, припаркованный вдоль улиц. К сожалению, не все автолюбители города понимают важность работы дорожных служб, на некоторые участки механизаторам и машинистам приходится возвращаться по три-четыре раза.

Для удобства автовладельцев еженедельно на сайте администрации Мурманска и в городских СМИ публикуется расписание уборки и вывоза снега.

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