Дороги Мурманска примеряют новую одёжку

Сегодня на улице Домостроительной начался очередной этап ремонта дорожного полотна.

– Рабочие приступили к укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Если позволят погодные условия, работы планируется завершить через несколько дней.

Также в рамках летней ремонтной кампании запланированы работы по обновлению асфальтобетонного полотна «большими картами» и модернизации системы освещения. Продолжится программа по ремонту многочисленных городских лестниц: в этом году обновят 9 пешеходных спусков.

Летняя дорожная кампания охватит все округа Мурманска.

Всего будет отремонтировано около 200 тысяч квадратных метров дорог. В рамках долгосрочного проекта «Дорога в школу» будет произведен ремонт подъездных путей к 9 образовательным учреждениям.