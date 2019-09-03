Дороги отдают «Гольфстриму»

В связи с проведением фестиваля «Гольфстрим» будет освобождена от транспорта, запрещена парковка и стоянка всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

– на площади перед домом № 1 по улице Челюскинцев, с 00 до 20 часов 7 сентября;

– по улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до дома 5/23 по улице Воровского, с 00 до 22 часов 7 сентября;

– по улице Воровского, от улицы Пушкинской до улицы Коминтерна, с 00 до 22 часов 7 сентября;

– на площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан», с 00 до 22 часов 7 сентября.

Запрещено движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

– по улице Прибрежной, от улицы Достоевского до улицы Баумана, с 00 до 20 часов 7 сентября;

– на левобережной транспортной развязке мостового перехода через Кольский залив со стороны федеральной автодороги Р 21 «Кола» (место старта пробега), с 00 до 20 часов 7 сентября;

– по мостовому переходу через Кольский залив, с 00 до 20 часов 7 сентября;

– по грунтовой дороге, от съезда с улицы Подгорной (в районе автомобильного рынка) до мостового перехода через Кольский залив, с 00 до 20 часов 7 сентября;

– по улице Ленинградской, от улицы Профсоюзов до дома № 5/23 по улице Воровского, с 00 до 22 часов 7 сентября;

– по улице Воровского, от улицы Пушкинской до улицы Коминтерна, с 00 до 22 часов 7 сентября;

– по площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан», с 00 до 22 часов 7 сентября.

Запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта по грунтовой дороге, от съезда с улицы Подгорной (в районе автомобильного рынка) до организованного места стоянки у мостового перехода через Кольский залив, с 6 до 20 часов 7 сентября.