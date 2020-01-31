Дороги перекрыты – до улучшения погодных условий

31 января с 16 часов закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с км 32 до посёлка Туманный, автоподъезд к селу Териберка. По погодным условиям (сильный ветер, переметы, ухудшение видимости.) - до улучшения погодных условий.

Сегодня же 15 часов был закрыт проезд по автодороге Заполярный - Сальмиярви (км 5 - км 23) по погодным условиям (снег, метель, плохая видимость) - до улучшения погодных условий.