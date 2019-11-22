Дороги посыпаю, а водители в ДТП попадают

По информации ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области» в вечернее время 21 ноября произошло несколько ДТП на дорогах нашего региона. Например, в 20.57 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о ДТП на Восточной объездной в Мурманске. Произошло столкновение двух легковых автомобилей.

Чуть раньше, в 19.27 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о ДТП в областном центре на пересечении просп. Кольского с ул. Беринга произошло столкновение автомобиля со световой опорой.

Вчера же в 18.16 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о ДТП в г. Мончегорске в районе дома № 1 на проспекте Металлургов произошло столкновение двух легковых автомобилей.

В связи с информацией о двух ДТП, произошедших на подъезде к Мурманску, 21 ноября подведомственное Росавтодору ФКУ сообщает, что обработка дорожного полотна проводилась в плановом порядке. По данным ГЛОНАСС с 16.00 до 19.30 часов на участке работали две дорожные машины, которые обрабатывали дорожное полотно песчано-соляной смесью для устранения скользкости. С 20.00 часов на участок вышла машина ночной смены, в 21.00 - вторая. Техника также обрабатывала дорожное полотно. За это время израсходовано 16 тонн противогололёдных материалов.

В настоящее время обстоятельства и причины ДТП выясняются.