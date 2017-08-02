Дорогое наследство: на очистку Арктики в 2017 году потратят почти 1,7 млрд рублей

Минприроды России в 2017 году потратит 1,69 млрд рублей на ликвидацию накопленного вреда в Арктической зоне. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Мероприятия реализуются в рамках приоритетного национального проекта «Чистая страна».

- В 2017 году в рамках «Чистой страны» в Арктической зоне реализуются несколько проектов по ликвидации накопленного вреда. Суммарный объём финансирования - почти 1,7 млрд рублей, - сказал Донской. Он отметил, что проекты по очистке реализуются на архипелаге Земля Франца-Иосифа, в водоохранной зоне ручья Кузнецов Мезенского района Архангельской области, в Республике Саха (Якутия, Куларская золотоизвлекающая фабрика). Кроме того, запланирована рекультивация свалки твёрдых бытовых отходов в городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа.

По данным плана-графика, за период 2012-2015 гг. в Арктической зоне утилизировали 40 тысяч тонн отходов, рекультивировано 200 га земель. Пилотным регионом программы очистки Арктики стала Земля Франца-Иосифа, где уже утилизировано 44% накопленных отходов.

Всего в Арктической зоне 102 объекта, где требуется утилизация отходов, копившихся еще со времен освоения региона Советским Союзом. Самым неблагоприятным регионом является Красноярский край, на территории которого находятся 52 объекта накопленного вреда. В тоже время, самыми чистыми считаются Ненецкий автономный округ и Республика Саха (Якутия).