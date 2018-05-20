Дорогу к Североморску перекроют на два часа из-за соревнований по бегу по шоссе

Мурманскавтодор информирует, что 20 мая на автоподъезде к Североморску (км 17 - км 21) состоится Чемпионат Мурманской области по бегу по шоссе. С 12.00 до 14.00, на время проведения пробега, будет перекрыто движение автомобильного транспорта для пропуска организованной колонны.



Уважаемые водители! Планируя поездку по указанному маршруту, необходимо учитывать данную информацию.