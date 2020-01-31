Дорогу к Североморску поделили между федералами и регионалами

Как сообщает «Мурманскавтодор», автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Автоподъезд к городу Североморск» (20,561 км) преобразована в две дороги с разным статусом.

Первый участок от перекрёстка проспект Героев-североморцев/подъезд к городу Мурманск протяжённостью 13,517 км заканчивается за мостом через ручей Варламов. Он сменил статус и теперь имеет федеральное значение, его наименование – «Подъезд к городу Североморск». Оставшийся участок протяжённостью 7,044 км сохраняет региональное значение и прежнее наименование –«Автоподъезд к городу Североморск».

С 1 февраля текущего года все полномочия по Подъезду к городу Североморск (13,517 км), а он вошёл в состав федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», переходят в ФКУ Упрдор «Кола», у которого заключён Государственный контракт с ООО «ТЕХНОСТРОЙ» на содержание принятого участка дороги.

Автоподъезд к городу Североморск (7,044 км) остаётся в оперативном управлении «Мурманскавтодора».