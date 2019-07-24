Мурманская область. Арктика24.07.19 07:15
Дорогу Мишуково–Снежногорск перекроют во время проведения взрывных работ
24 июля в связи с производством взрывных работ с 13.00 до 17.00 планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на автомобильной дороге Мишуково–Снежногорск (км 15+800 – км 18+300) в сторону Полярного перед отворотом на Белокаменку.
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