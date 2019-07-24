Дорогу Мишуково–Снежногорск перекроют во время проведения взрывных работ

24 июля в связи с производством взрывных работ с 13.00 до 17.00 планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на автомобильной дороге Мишуково–Снежногорск (км 15+800 – км 18+300) в сторону Полярного перед отворотом на Белокаменку.