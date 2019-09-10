Дорогу Мишуково–Снежногорск перекрывают – опять взрывают

11 сентября с 8.00 и до 9.00 в связи с проведением взрывных работ будет перекрыто движение по автомобильной дороге Мишуково–Снежногорск (район км 3+000 - км 4+500).

Специалисты советуют воздержаться от походов в лес и кладбища вблизи места проведения работ с 7 10 часов, так как радиус опасной зоны по разлету кусков горной массы составляет не менее 500 метров .