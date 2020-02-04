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Мурманская область. Арктика04.02.20 10:30

Дорожающая нефть остановила падение рубля

Цены на нефть сегодня  утром перешли к коррекционному росту после резкого снижения, свидетельствуют данные торгов. В понедельник цены падали на 3-4% на опасениях за спрос на фоне коронавируса. В ночь на вторник цена марки Brent обновила минимум с начала января 2019 года, опустившись ниже 54 долларов за баррель.

«Восстановление цен на сырую нефть отражает улучшение настроений в сфере торговли (в Азиатско-Тихоокеанском регионе), поскольку опасения по поводу вспышки коронавируса несколько уменьшились», - прокомментировала агентству «Рейтер» рыночный аналитик «CMC Markets» Маргарет Ян.

Восстановлению цен также помогают сообщения о возможном дополнительном сокращении добычи ОПЕК+ на фоне опасений за глобальный спрос из-за вспышки коронавируса. Агентство в понедельник сообщило, что ОПЕК+ в текущей ситуации рассматривает возможность снижения добычи нефти еще на 500 тысяч баррелей в день.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль повышается к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и благодаря увеличению интереса инвесторов к рисковым активам, связанному с ослаблением риска разрастания эпидемии коронавируса в Китае.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,4810 рубля. По отношению к последней сделке 3 февраля доллар снизился на 24,40 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 42,81 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился к последней сделке на 23,32 копейки и составил 70,1993 рубля. К официальному курсу евро упал на 59,28 рубля.

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