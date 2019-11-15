Дорожающая нефть разворачивает курс рубля на повышение

Мировые цены на нефть сегодня утром поднимаются, снижение прогноза ОПЕК по росту предложения стран вне картеля в следующем году и возвращение торгового оптимизма поддерживает нефтяные котировки, свидетельствуют данные торгов.

В опубликованном вчера ноябрьском докладе ОПЕК организация несколько пересмотрела прогноз по росту предложения нефти со стороны стран, не входящих в организацию, в сторону понижения на 2020 год — на 36 тысяч баррелей в сутки, до 2,17 миллиона баррелей в сутки.

Позитивно влияют на торги и комментарии американской стороны по торговле. В четверг советник американского президента по экономике Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай приближаются к заключению торгового соглашения, сообщило агентство «Рейтер». На рынки вернулся некоторый оптимизм, поддерживающий и нефтяные цены, так как Китай является крупнейшим потребителем нефти, и позитивные для экономики страны новости улучшают ожидания по росту спроса.

«Энергетические рынки останутся сосредоточены на риторике ОПЕК+, торговых новостях США и КНР и том, сумеет ли Пекин как-то снизить напряжённость вокруг ситуации в Гонконге», - приводит агентство мнение старшего рыночного аналитика «Oanda» Эдварда Мойи.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 63,8208 рубля. По отношению к последней сделке 14 ноября доллар снизился почти на 16 копеек. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала почти на 39 копеек

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вчерашней сессии уменьшился на 14 копеек и составил 70,3493 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 32,68 копейки.