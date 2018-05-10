Дорожная полиция Кольского района разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего в октябре 2017 года

12.10.2017 года в 15.20 районе 1357-го ки лометра федеральной автодороги Р-21 «Кола» произошел съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием автомобиля «УАЗ Патриот». В результате ДТП водитель автомобиля УАЗ скончался на месте происшествия, а пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждения, где 16.10.2017 года скончался. По данному факту проводится процессуальная проверка.

Очевидцам данного происшествия просьба обратиться в ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району по телефону 8(81553)3-56-79 или в дежурную часть - 8(815-53) 3-31-72.