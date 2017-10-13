Дорожная техника к зиме готова

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев побывал на базе муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» и проверил готовность парка техники для работы в зимних условиях.

– Силами сотрудников муниципального учреждения успешно проведена ремонтная кампания по обновлению объектов улично-дорожной сети 2017 года, – отметил Андрей Сысоев. – Несмотря на укороченный из-за погодных условий ремонтный сезон все работы выполнены в соответствии с графиком.

Большая часть машин в парке Управления дорожного хозяйства уже переоснащена для работы в зимних условиях: на специальные автомобили закрепили отвалы, установили щетки. К настоящему моменту переоборудовано 50 единиц техники. Кроме того, дорожники уже заготовили около 23 тысяч тонн пескосоляной смеси, которая защищает дорожное покрытие от наледи. Запланировано приобрести еще около 10 тысяч тонн специального реагента.

На предприятии работают 593 человека. Общее количество дорожной техники, находящейся на балансе ММБУ «УДХ», составляет 142 единицы. Также существует практика по аренде необходимой техники у сторонних организаций.

В этом году парк Управления дорожного хозяйства пополнится – планируется закупить 19 новых машин.

Кроме того, Советом депутатов города Мурманска выделены дополнительные бюджетные ассигнования на повышение заработной платы сотрудникам муниципального учреждения по основным рабочим профессиям: уборщик территорий, водитель, машинист ДТМ, слесарь АВР. Надбавка начисляется с 1 октября 2017 года.