Дорожники Кировска заверили, что готовы зимнему периоду

И.о. главы администрации Кировска Юрий Кузин во время объезда проверил готовность техники к уборке города в зимний период. «На сегодняшний день у нас на участке имеются шесть погрузчиков, из них три совершенно новых, получили в этом месяце. Два автогрейдера, один тоже новый, три самосвала, две автомашины МКДУ и шнекоротер для очистки дорог. Этого объёма техники достаточно», — сообщил руководителю администрации Александр Спиркин, начальник дорожного участка МКУ «Центр материально-технического обеспечения».

Новая закупленная техника уже проверена сотрудниками, сейчас специалисты занимаются её регистрацией. А вот комбинированные дорожные машины (МКДУ) уже подготовили к зимнему периоду, одна из них находится на круглосуточном дежурстве, чтобы в любой момент выйти на подсыпку улиц при появлении первого льда.

Юрий Кузин отметил, что наличие техники ещё не решает всех поставленных задач по качественной уборке и содержанию города.

«Приобретенная техника требует качественного обслуживания, хорошей грамотной организации уборки, содержания, вывоза снега. Необходимо обеспечить правильное и своевременное обслуживание техники, сервисное содержание, соответствующее финансовое обеспечение, подбор кадров, расстановки и решения многих-многих задач», — отметил он.

В свою очередь дорожники заверили и.о. главы администрации, что готовы зимнему периоду.