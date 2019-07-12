Более 770 млн рублей ежегодно выделяется из федерального бюджета на работы по содержанию дороги Р-21 «Кола» в Мурманской области.

Чтобы поддерживать высокий статус одной из самых красивых трасс в России дорожники не только наносят разметку, следят за состоянием барьерного и пешеходного ограждений, чистотой дорожных знаков, но и выполняют значительный объём по уборке полосы отвода и элементов дороги.

Дорожные рабочие проходят 29 тысяч км, собирая мусор вдоль трассы, а также на остановках общественного транспорта. В год объём вывезенного мусора составляет 1700 тонн. На площадках для отдыха и стоянках предусмотрены контейнеры для мусора, который могут оставить водители и пассажиры, делая остановки в пути по федеральной трассе. По нормативам за лето такой мусор вывозится на еженедельной основе.

ФКУ Упрдор «Кола» просит всех пользователей трассы стараться соблюдать чистоту, поскольку федеральная дорога Р-21 «Кола» является визитной карточкой не только Мурманской области, но и Заполярья в целом.