Дорожные работы ведутся на 7 региональных объектах
Под председательством заместителя губернатора Ольги Кузнецовой состоялось заседание Проектного комитета национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. О реализации национального проекта во втором квартале 2019 года отчитался министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.
Он напомнил, что на 2019 год запланирован ремонт
«Все работы ведутся в соответствии с производственным графиком и обеспечением контроля качества, установленные в рамках проекта на отчётную дату (1 июля) показатели достигнуты», - заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.
В ходе заседания также были рассмотрены вопросы о проведении контрольных мероприятий и реализации АПК «Безопасный город», заслушаны доклады представителей «Мурманскавтодора» и администрации Мурманска о ходе выполнения дорожных работ.
На заседании Проектного комитета помимо постоянных участников также присутствовали представители регионального исполкома ОНФ в Мурманской области и депутаты областной Думы.