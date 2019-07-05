Дорожные работы ведутся на 7 региональных объектах

Под председательством заместителя губернатора Ольги Кузнецовой состоялось заседание Проектного комитета национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области. О реализации национального проекта во втором квартале 2019 года отчитался министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.

Он напомнил, что на 2019 год запланирован ремонт 88,08 км региональных дорог, что позволит достичь установленного региональным проектом показателя. По состоянию на 1 июля работы ведутся на 7 региональных объектах. В агломерации «Мурманская» в 2019 году необходимо привести в нормативное состояние 23,6 км дорог, в том числе 4,6 км региональных дорог, 19 км местных дорог (27 объектов – улицы в Мурманске). По состоянию на 1 июля работы завершены на трёх объектах, работы ведутся на шести объектах улично-дорожной сети и мосту через Кольский залив.

«Все работы ведутся в соответствии с производственным графиком и обеспечением контроля качества, установленные в рамках проекта на отчётную дату (1 июля) показатели достигнуты», - заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин.

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы о проведении контрольных мероприятий и реализации АПК «Безопасный город», заслушаны доклады представителей «Мурманскавтодора» и администрации Мурманска о ходе выполнения дорожных работ.

На заседании Проектного комитета помимо постоянных участников также присутствовали представители регионального исполкома ОНФ в Мурманской области и депутаты областной Думы.