Дорожные службы проводят комплексную уборку улиц Мурманска

В Мурманске круглосуточно следят чистотой дорог и тротуаров. Этим занимаются специалисты «Управления дорожного хозяйства». Всего учреждение обслуживает более 190 километров автомобильных дорог и проездов.

– Во всех округах города в плановом порядке ведутся работы по уборке и вывозу снега, – прокомментировал Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». – Рабочие выполняют как механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, так и уборку лестниц и остановок в ручном режиме.

Дорожники своевременно реагируют на изменения погоды и быстро принимают необходимые меры. Недавно в распоряжении предприятия появились новые погрузчики и грейдеры, которые уже активно используются в уборке городских улиц.

В этом году учреждением заготовлено более 20 тысяч тонн песчано-соляной смеси, которая защищает дорожное покрытие от наледи.