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Мурманская область. Арктика19.02.19 16:56

Дорожные службы работают круглосуточно

В связи с обильными снегопадами, обрушившимися на заполярную столицу, работа муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» ведется в круглосуточном режиме.

На дорогах города ежедневно работают более 180 единиц техники: пескоразбрасыватели, комбинированные дорожные машины, плужно-щеточные очистители, фронтальные погрузчики, снегопогрузчики, автогрейдеры, автосамосвалы и роторы. Лестницы и остановки убирают в ручном режиме.

– Только за последние несколько дней с городских дорог убрано более 10 тысяч кубометров снежных масс, – рассказал директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин. – Сложность в очистке территории создают припаркованные вдоль проезжей части автомобили. Мы просим мурманчан более ответственно относиться к выбору мест парковки для своих транспортных средств.

Городские власти работают в тесном взаимодействии с Общероссийским народным фронтом. Наблюдатели ОНФ неоднократно отмечали высокие показатели работы городских властей по различным направлениям деятельности. Так, специалистами администрации Мурманска совместно с членами ОНФ регулярно проводятся рейды по проверке работы управляющих компаний, вывозу автохлама, качества ремонта дорог в ходе летней кампании и их очистки от снега зимой.

– За последнее время в региональное отделение ОНФ поступило около 40 обращений. Подавляющее большинство этих случаев связано с бездействием управляющих организаций, – прокомментировал сопредседатель Регионального штаба отделения Общероссийского народного Фронта в Мурманской области Роман Пономарев. – Хочется отметить своевременную и оперативную реакцию на перемену погодных условий дорожных служб Мурманска.

Обращаем внимание на то, что за уборку снега во дворах несут ответственность управляющие организации. Если управляющая компания не выполняет своих обязательств, горожане могут пожаловаться в Государственную жилищную инспекцию или в прокуратуру.

 

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