Дорожным работам – пристальное внимание

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход работ по ремонту одной из самых оживленных городских магистралей – улицы Карла Маркса. Здесь заменят около 15 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Рабочие уже срезали старое покрытие проезжей части, сейчас они ведут работы по подготовке колодцев и укладке бортового камня. Некоторые участки уже начали асфальтировать. Для улучшения качества дорожного покрытия используется щебеночно-мастичная смесь, которая хорошо зарекомендовала себя в наших северных широтах.

– Из-за неблагоприятных погодных условий время, отведенное для благоустройства дорог, значительно уменьшилось. Перед подрядчиком стоит задача – сократить срок ремонта, чтобы минимизировать неудобства для водителей, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

В среднем ежегодно ремонтируется около 200 тысяч квадратных метров дорог. Этим летом уже завершены работы на улицах Домостроительной, Копытова, Лобова, Подгорной. Продолжается реализация проекта «Дорога в школу», в рамках которого выполняется ремонт проездов к социально значимым учреждениям. Стоит отметить, что все планы по проведению ремонта дорог составляются с учётом пожеланий горожан.