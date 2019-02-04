Дорожный беспредел, или 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили ранения

За прошедшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе 2 ребёнка.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области, 2 февраля в 6 часов в Апатитах на дворовой территории улицы Ленина, в районе дома № 60 водитель будучи в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Mitsubishi Lancer» и допустил наезд на стоящего пешехода. В результате ДТП 29-летний мужчина госпитализирован.

В этот же день в 11 часов 30 минут на 59 километре автодороги «Кола - Серебрянские ГЭС» Кольского района водитель, управляя автомобилем «Renault Logan», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущемся во встречном направлении автомобилем «Volkswagen», после чего «Renault Logan» съехал в левый кювет по ходу движения. В результате происшествия 24-летний водитель «Renault Logan» обслужен амбулаторно.

В субботу в 16 часов 10 минут на 12 километре автодороги «Мишуково – Снежногорск» Кольского района водитель, управляя автомобилем «Hyundai Accent», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на металлическое ограждение (отбойник), отскочив от него совершил столкновение с движущемуся во встречном направлении автомобилем. В результате ДТП 23-летний водитель «Hyundai Accent» обслужен амбулаторно.

2 февраля в 17 часов 20 минут на 1534 километре автодороги «Кола» Кольского района водитель, управляя автомобилем «Audi», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с пригородным маршрутным транспортным средством «Ford». В результате ДТП водитель «Audi» (29-летняя женщина), её 4-летний пассажир и 18-летняя пассажирка маршрутки обслужены амбулаторно.

2 февраля в 19 часов 35 минут в Заполярном на улице Юбилейная, в районе дома № 7 водитель автомобиля «Skoda» не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ-21093», пользующемуся преимущественным правом движения и произошло столкновение. В результате происшествия 24-летняя пассажирка «ВАЗ» обслужена амбулаторно.

3 февраля в 16 часов 20 минут в Североморске на улице Вице-адмирала Падорина водитель, управляя автомобилем «Mazda», допустил наезд на 21-летнего молодого человека, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пострадавший обслужен амбулаторно.

В прошедшее воскресенье в 20 часов на 1421 километре автодороги «Кола» Кольского района водитель, управляя автомобилем «Kia Rio», допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате данного происшествия годовалый пассажир обслужен амбулаторно.

Вчера в 23 часа 30 минут в посёлке Мурмаши на улице Советская, в районе дома № 7 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ», не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП 28-летний пассажир обслужен амбулаторно.