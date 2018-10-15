Дошкольников приглашают принять участие в конкурсе чтецов «Как хорошо уметь читать!»

Сегодня в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке стартовал VIII областной конкурс чтецов, приуроченный к 50-летнему юбилею самой крупной специализированной библиотеки для детей и юношества на Кольском полуострове.

Отдел библиотечного обслуживания дошкольников приглашает принять участие в VIII областном конкурсе чтецов «Как хорошо уметь читать!» дошкольников, их родителей, детей младшего школьного возраста до 10 лет включительно и специалистов образовательных учреждений.

На конкурс принимаются видео с записью стихов о книге, чтении, библиотеке. Заявки на участие принимаются по 15 ноября 2018 года. Положение о проведении конкурса, заявка на участие и другие документы размещены на сайте библиотеки в разделе «Акции, конкурсы, марафоны, проекты».

Публикация общих итогов конкурса запланирована на 25 ноября. Работы победителей и лучшие работы участников конкурса будут размещены на сайте библиотеки.