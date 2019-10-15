Дошло! В Госдуму внесён законопроект об отмене комиссии за «банковский роуминг»

Правительство внесло в Госдуму законопроект об отмене так называемого «банковского роуминга» - взимания комиссии за межрегиональные переводы между физическими лицами внутри одного банка. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации», - говорится в законопроекте.

По мнению правительства, принятие закона устранит существующую в настоящее время межрегиональную дискриминацию потребителей банковских услуг, которая выражается в установлении отдельными кредитными организациями повышенного размера комиссионного вознаграждения за осуществление операций по межрегиональным переводам денежных средств между счетами физических лиц, открытыми в одной кредитной организации, по отношению к внутрирегиональным переводам.

В материалах к законопроекту приводятся результаты исследования, проведенного ФАС совместно с Минфином и ЦБ, в результате которого было установлено, что переводы между банковскими счетами и банковскими картами физических лиц, открытыми в одном банке, осуществляются через платежную инфраструктуру этого банка. При этом филиалы и внутренние структурные подразделения банка являются составной частью единой организационной структуры банка, и переводы между счетами, открытыми в различных его территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами. «При осуществлении внутрибанковского перевода между различными территориальными зонами банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны и не оказывает потребителю какой-либо дополнительной услуги», - говорится в документе.