Досрочный период единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2018 года продолжается

26 марта на пункте проведения экзаменов (ППЭ) 970, расположенном в школе № 41 Мурманска, и ППЭ 973, расположенном в школе № 15 в Апатитах, пройдёт ЕГЭ досрочного периода по истории и химии. В экзамене по истории планирует принять участие 41 человек, по химии планируют принять участие 17 человек.

Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий. Часть 1 содержит 19 заданий, часть 2 содержит 6 заданий. На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 35 заданий. Часть 1 содержит 29 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развёрнутым ответом. На выполнение экзаменационной работы по химии отводится 3,5 часа (210 минут).

При выполнении работы можно пользоваться Периодической системой химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов. Эти сопроводительные материалы прилагаются к тексту работы. Для вычислений можно использовать непрограммируемый калькулятор.

Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений в аудиториях предусмотрено онлайн-видеонаблюдение, присутствие в пункте проведения экзамена общественных наблюдателей, будет работать региональный ситуационный центр. Полный комплект экзаменационных материалов будет печататься в аудиториях при участниках ЕГЭ, бланки ответов – сканироваться в пункте проведения экзаменов.