Доставку рыбы по Севморпути хотят сделать регулярной

Рабочую группу по организации судоходной линии для перевозки рыбопродукции по Северному морскому пути с Дальнего востока в Европейскую часть России договорились создать Росрыболовство, Росатом и рыбопромышленники, пишет Fishnews.

Решение об организации рабочей группы приняли на совещании, которое провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Во встрече участвовали представители дирекции Северного морского пути Росатома, рыбохозяйственных предприятий и объединений, органов исполнительной власти, региональных администраций.

В 2018 г. в России освоили рекордный объем тихоокеанских лососей: свыше 670 тыс. тонн, основные объемы – около 500 тыс. тонн - пришлись на Камчатский край. «В целях повышения уровня продовольственной безопасности РФ необходимо развивать альтернативные пути доставки рыбной продукции с Дальнего Востока. Одним из вариантов является организация постоянной судоходной линии для транспортировки рыбной продукции с Дальнего Востока по Северному морскому пути», – сказал Петр Савчук.

В ведомстве отметили, что положительный опыт таких перевозок уже имеется: в этом году крупную партию рыбы доставил холдинг «Норебо», также в 2017 и 2018 гг. рыбопродукцию этим же маршрутом отправляла группа компаний «Доброфлот».

Глава дирекции Северного морского пути Росатома Вячеслав Рукша рассказал о перспективах: «Атомный лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть», вместимостью более 1300 контейнеров, способен самостоятельно преодолевать льды до 1,5 метров толщиной. Если коллеги нас поддержат, в сезон 2019 года может быть организовано несколько рейсов с заранее известным расписанием движения».

Как рассказали в пресс-службе ФАР, при развитии проекта требуется комплексный подход, в том числе обеспечение обратной загрузки транспортных судов, модернизация морских терминалов (в первую очередь создание рефконтейнерых площадок) не только на территориях дальневосточных регионов, но и в центральной части России. На совещании отметили, что пока целесообразно отправлять рыбные грузы Севморпутем через порт Петропавловска-Камчатского.

Предполагается, что развитие перевозок продукции по Севморпути будет способствовать созданию и улучшению центров по обслуживанию промыслового флота в морских портах Архангельска, Мурманска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Северо-Курильска.