Соблюдение в регионе прав людей с ограниченными возможностями здоровья стало ещё одной темой оперативного совещания, которое вчера провела губернатор Марина Ковтун. Поводом для обсуждения послужила произошедшая на днях ситуация, когда сотрудник одного из мурманских заведений общественного питания не пустил в зал матерей с детьми в инвалидных колясках.

Как отметила глава региона, общество справедливо отреагировало на проявление абсолютного хамства. Неприятие уничижения прав слабого говорит о настоящем моральном здоровье нашего общества, ведь, как известно, об уровне его развития судят именно по отношению социума к старикам, детям и инвалидам, подчеркнула Марина Ковтун.

«Самое парадоксальное – что само помещение специально оборудовано. Доступная среда по факту оказалась недоступной из-за отношения конкретного человека. Искренне надеюсь, что эта ситуация напомнила всем нам о сострадании, человечности, уважении друг к другу», – сказала Марина Ковтун и порекомендовала руководителям учреждений не только фактически обеспечивать доступность среды, но и тщательнее работать с сотрудниками.