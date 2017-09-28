Доступный спорт для мурманчан

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда побывал на территории школы № 23 и проверил качество обновленного спортивного стадиона.

Здесь появилось современная футбольная площадка с искусственной травой, которая идеально подходит для занятий физкультурой и спортом на свежем воздухе. Также обустроена круговая беговая дорожка с травмобезопасным тартановым покрытием. Гарантия, предоставленная московской подрядной организацией, расширена, она составляет 5 лет.

– За последние годы в Мурманске открыты более 50 спортивных площадок на базе городских школ и гимназий, во дворах, парках и скверах, которые очень востребованы, – рассказал Андрей Сысоев. – Освещение и содержание этих спортивных объектов взял на себя муниципалитет, а пользоваться ими могут все желающие горожане.

Этим летом модернизированные спортивные площадки, стадионы, детские игровые площадки появились на территориях школ № 20 (ул. Баумана, 40), № 50 (ул. капитана Орликовой, 35), № 56 (ул. Георгия Седова, 8). Кроме того, практически завершены работы возле школ № 44 (ул. Миронова, 5), № 53 (ул. Папанина, 3).