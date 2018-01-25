Доверчивая северянка «подарила» мошенникам 132 тысячи рублей

В дежурную часть города Оленегорска обратилась пожилая северянка. Она рассказала, что у неё со счёта карты были похищены денежные средства в сумме свыше 132 тысячи рублей. Пенсионерка пояснила, что на её телефон пришло смс-сообщение с неизвестного номера о списание денежных средств. Прочитав сообщение, она стала звонить на указанный в смс номер, чтобы прояснить ситуацию.

Ответившая ей девушка представилась сотрудником коммерческого банка. Она подтвердила списание суммы в 7,5 тысячи рублей и пояснила: для возврата средств необходимо произвести некоторые операции.

Потерпевшая, поверив «представителю банка», назвала не только номер пластиковой карты, но и пароли. Лишь некоторое время спустя, женщина поняла, что на счёте у неё не хватает 132 тысяч рублей. Она перезвонила на известный ей номер, но он уже оказался не активен.

Северянка осознала, что в отношении неё совершено мошенничество и обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет сопровождающееся крупным штрафом.