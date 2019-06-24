Доверчивая северянка «подарила» телефонным мошенникам почти 800 тысяч рублей

В полицию Кольского района с заявлением о совершенном в отношении неё мошенничестве обратилась жительница посёлка Мурмаши, 1961 года рождения. Она рассказала полицейским, что в марте текущего года ей на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился адвокатом. В ходе беседы абонент пояснил, что потерпевшей полагается денежная компенсация за ранее приобретенные некачественные лекарственные средства.

Поскольку женщина ранее приобретала лекарственные препараты, то поверила собеседнику. В ходе телефонных переговоров, которые велись в течение четырёх месяцев, злоумышленники убедили потерпевшую перевести денежные средства в общей сумме 783 тысячи рублей.

Заявительница поэтапно переводила деньги на указанные ей расчётные счета, однако поступления обещанной компенсации так и не дождалась. Поняв, что стала жертвой мошенников, северянка обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Максимальная санкция указанной статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.